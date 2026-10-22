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22.10.2026 06:31:29
Reiwa Accounting: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Reiwa Accounting hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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