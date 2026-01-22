Reiwa Accounting legte Quartalsergebnis vor

Reiwa Accounting hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 5,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Reiwa Accounting im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reiwa Accounting 1,16 Milliarden JPY umsetzen können.

