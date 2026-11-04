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04.11.2026 06:31:28
Rejlerkoncernen (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rejlerkoncernen (B) hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,07 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,03 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,690 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,10 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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