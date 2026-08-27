Rekah Pharmaceutical Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rekah Pharmaceutical Industry hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,15 Prozent auf 72,8 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at