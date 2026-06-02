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02.06.2026 06:31:29
Rekah Pharmaceutical Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Rekah Pharmaceutical Industry hat am 31.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 ILS. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,15 Prozent auf 79,3 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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