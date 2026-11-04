Reklaim: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reklaim hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 187,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reklaim einen Umsatz von 1,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at