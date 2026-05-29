Reklaim mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reklaim hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at