Reklaim stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reklaim hat am 02.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Reklaim im vergangenen Quartal 1,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reklaim 1,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at