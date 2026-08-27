Reklaim verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reklaim ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reklaim die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Reklaim 2,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 102,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at