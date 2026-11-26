Reko International Group hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,16 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reko International Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Reko International Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,510 CAD gegenüber 0,190 CAD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,24 Prozent auf 44,36 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42,15 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at