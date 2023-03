Rekor Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rekor Systems ließ sich am 28.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rekor Systems die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,890 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,40 Prozent auf 4,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Rekor Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,650 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,40 Prozent auf 19,92 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,370 USD sowie einen Umsatz von 18,41 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at