Rekor Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rekor Systems präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 9,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at