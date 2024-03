Rekor Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rekor Systems gab am 26.03.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rekor Systems ein EPS von -0,890 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 203,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,6 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,720 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rekor Systems -1,670 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,93 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,92 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,629 USD und einen Umsatz von 34,59 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at