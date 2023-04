Rekord-Aufgebot: Acht BMW M4 GT3 beim Saisonauftakt der Fanatec GT World Challenge Europe in Monza.

So viel M Power gab es noch nie: Beim Saisonauftakt der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC) in Monza (ITA) am kommenden Wochenende wird ein Rekord-Aufgebot von acht BMW M4 GT3 in der Startaufstellung stehen. So viele der BMW M Motorsport Top-GT3-Fahrzeuge waren noch nie gemeinsam in einem Rennen im Einsatz.