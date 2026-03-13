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13.03.2026 15:03:38
Rekord bei Agrar- und Lebensmittelexporten aus EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Agrar- und Lebensmittelausfuhren aus der EU haben im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht. Die Europäische Union war mit 238,4 Milliarden Euro (+1 Prozent/+2,8 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024) erneut der weltweit größte Exporteur in diesem Bereich, wie die Europäische Kommission mitteilte. Besonders Getreide, Milchprodukte und Wein wurden ausgeführt. Wichtigstes Zielland war weiter das Vereinigte Königreich. Die Agrarexporte in die USA und nach China nahmen ab, während die Importe aus diesen Ländern stiegen.
Insgesamt stiegen die Einfuhren von Lebensmitteln und Agrarprodukten nach Angaben der Behörde auf einen Rekordwert von 188,6 Milliarden Euro (+9 Prozent/+16,2 Milliarden Euro gegenüber 2024). Das sei vor allem auf gestiegene Importpreise zurückzuführen. Besonders viel Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze seien eingeführt worden. Der EU-Überschuss im Agrar- und Lebensmittelhandel sank angesichts dessen auf 49,9 Milliarden Euro (-21 Prozent/-13,3 Milliarden Euro gegenüber 2024)./wea/DP/men
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