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01.09.2026 11:56:38
Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland hat einer Berechnung zufolge im zweiten Quartal ein Rekordhoch erreicht. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank hingegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab.
Demnach stieg die Teilzeitquote im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte und lag damit bei einem Höchstwert von mehr als 40 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Vergleich um 0,5 Prozent auf 16,936 Millionen zu, die der Vollzeitbeschäftigten ging um 0,9 Prozent auf 25,138 Millionen zurück.
Teilzeitbeschäftigte arbeiten mehr
Ursache dafür ist laut dem IAB der Beschäftigungszuwachs in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht. In Branchen mit einem hohen Vollzeitanteil wie der Industrie geht die Beschäftigung dagegen zurück.
Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland sank der Berechnung zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Prozent und lag bei 45,688 Millionen. Die Wochenarbeitszeit blieb bei den Vollzeitbeschäftigten im zweiten Quartal mit 38,32 Stunden konstant. Bei den Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich diese leicht auf 18,88 Stunden./igl/DP/stk
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