Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
12.08.2026 07:14:00
Rekord für Google-Dienst: Gemini erreicht eine Milliarde monatliche Nutzer
Als 14. Produkt von Google kommt Gemini jetzt auf eine Milliarde Nutzer und Nutzerinnen im Monat. Dabei läuft es bei der KI-Technik nicht mehr reibungslos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gemini Corp.
Analysen zu Gemini Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 400,00
|-3,44%
|Alphabet A (ex Google)
|298,75
|0,17%
|Alphabet C (ex Google)
|297,50
|0,12%