Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 07:53:00
Rekordbörsengang geglückt: SpaceX jetzt über zwei Billionen US-Dollar wert
Der Aktienkurs von SpaceX ist nach dem Börsengang am Freitag um fast 20 Prozent gestiegen. Das Unternehmen ist damit mehr als zwei Billionen US-Dollar wert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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