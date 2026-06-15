Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.06.2026 07:53:00

Rekordbörsengang geglückt: SpaceX jetzt über zwei Billionen US-Dollar wert

Der Aktienkurs von SpaceX ist nach dem Börsengang am Freitag um fast 20 Prozent gestiegen. Das Unternehmen ist damit mehr als zwei Billionen US-Dollar wert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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