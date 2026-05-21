Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 12:02:39
Rekorde bei SpaceX und Co: Diese drei Mega-Börsengänge lassen die Wall Street erzittern
Gleich drei Tech-Schwergewichte aus den USA streben in diesem Jahr einen Gang auf das Börsenparkett an: SpaceX, Anthropic und Open AI. Das Gesamtvolumen der Wertpapiere könnte bisherige Rekorde brechen. Unterdessen steht Milliardär Elon Musk vor einer Premiere.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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