BONN (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit einer Schwerbehinderung hat 2025 laut aktuellem "Inklusionsbarometer Arbeit" der Aktion Mensch ein Rekordhoch erreicht. Deren Anzahl sei im Vergleich zu 2024 um fünf Prozent auf knapp 185.000 gestiegen, berichtete die Förderorganisation in Bonn. Die Zahl sei damit auf den höchsten Wert seit dem ersten Erscheinen der Studie im Jahr 2013 gestiegen, hieß es.

Den Hauptgrund für die Entwicklung sieht Aktion Mensch in der gesamtwirtschaftlichen Lage: Die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt sei der schwachen Konjunktur zum Opfer gefallen, erklärte die Organisation. Das "Inklusionsbarometer Arbeit" wird jährlich von Aktion Mensch und dem Handelsblatt Research Institut erstellt.

Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung: 12,0 Prozent

Die Arbeitslosenquote habe zum dritten Mal in Folge angezogen. "Sie lag im Jahresdurchschnitt 2025 bei zwölf Prozent", erklärte Aktion-Mensch-Sprecherin Christina Marx. 2024 hatte sie noch 11,6 Prozent betragen. Betrachtet man den gesamten Arbeitsmarkt, lag die Arbeitslosenquote laut Bundesagentur für Arbeit im Jahresschnitt bei 6,3 Prozent.

Für das laufende Jahr sieht die Organisation keine Besserung. Im Oktober seien knapp 193.000 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung gewesen, vier Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Aktion Mensch: Entlassungsbereitschaft hat sich "verschärft"

Aktion Mensch blickt nach eigenen Angaben "mit Sorge" auf die Entlassungsbereitschaft der Unternehmen. Sie habe sich 2025 erheblich verschärft. So habe die Zahl der Anträge auf Kündigung von Beschäftigten mit Behinderung um mehr als 15 Prozent auf knapp 26.000 zugenommen, hieß es. "Arbeitgeber*innen setzen in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an und damit bei ihren Mitarbeiter*innen mit Behinderung", sagte Marx. Sie sprach von einem weiteren "Rückschlag in Sachen gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt".

Bei der betrieblichen Inklusion sieht die Organisation einen "kleinen Aufschwung". So seien mehr als 180.000 Unternehmen in Deutschland mit 20 Arbeitsplätzen und mehr qua Gesetz dazu verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Angestellte mit Behinderung zu vergeben. "Der Anteil der Unternehmen, die dieser Pflicht vollständig oder zumindest teilweise nachkommen, ist im vergangenen Jahr leicht auf 39 Prozent sowie 75 Prozent gestiegen."

Beschäftigungsquote steigt auf 4,45 Prozent

Die Beschäftigungsquote sei von 4,41 auf 4,45 Prozent gestiegen. Damit nähere sie sich der gesetzlich vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote etwas an. "Das liegt vor allem an den öffentlichen Arbeitgeber*innen, die die Quote mit 6,1 Prozent übererfüllen." Bei den privaten Unternehmen habe sie bei 4,2 Prozent stagniert.

Marx sprach in diesem Zusammenhang von Fortschritten. "Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Menschen mit Behinderung weiterhin deutlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben."/tob/DP/zb