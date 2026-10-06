GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Neues Rekordhoch
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06.10.2026 11:13:00
Rekordjagd bei GEA: Optimistische Aussagen zum 3. Quartal beflügeln die Aktie
Die Indikationen des Anlagenherstellers vor den anstehenden Quartalszahlen liefen auf ein drittes Jahresviertel mit erneut starken Aufträgen hinaus, schrieb Jens-Peter Rieck von MWB Research. Im Schlussquartal könne der Auftragseingang "optisch" schwächer erscheinen nach einem exzeptionell guten Vorjahresquartal. Sollte der Aktienkurs daraufhin fallen, rät der Analyst zu Käufen. Er bestätigte sein Kursziel von 76 Euro und damit seine "Buy"-Einstufung.
Die Analysten von Oddo BHF hoben ihr Kursziel auf 77 Euro an, die von Barclays auf 79 Euro und die der LBBW auf 76 Euro. Alle drei stufen die Papiere des Anlagenbauers positiv ein. Die Experten von JPMorgan hoben ihr Ziel auf 68 Euro an, sehen damit aber kein Potenzial mehr und blieben bei ihrer neutralen Haltung.
/bek/mis
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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