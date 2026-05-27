Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.05.2026 07:01:02
Rekordkompromiss abgesegnet: Samsung-Boni stehen - bis zu 340.000 Euro pro Mitarbeiter
Samsung profitiert in Milliardenhöhe vom KI-Boom. Die Mitarbeiter der Halbleitersparte des südkoreanischen Konzerns bekommen nun ein großzügiges Stück des Riesen-Kuchens ab. Gewerkschaftsmitglieder stimmen mehrheitlich für die Annahme eines Angebots: mehr Gehalt und Boni von bis zu einer Drittelmillion Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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