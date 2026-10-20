Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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20.10.2026 23:29:19
Rekordquartal dank Starlink: Musks SpaceX erreicht mit Milliardenplus die Gewinnzone
Mit glänzenden Quartalszahlen übertrifft der Weltraumkonzern SpaceX die Erwartungen der Analysten. Starlink und KI-Rechenzentren erwirtschaften einen Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar und katapultieren Elon Musks Unternehmen in die Profitabilität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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