AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
|Zahlen präsentiert
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20.07.2026 15:33:00
Rekordquartal treibt AMC-Aktie: Kino-Boom übertrifft alle Erwartungen
- Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 14,2 Prozent
- Das bereinigte EBITDA sprang um 69,6 Prozent
- Aktie springt kräftig an
Umsatz und EBITDA übertreffen die Schätzungen deutlich
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 Dollar, während Analysten im Schnitt ein Minus von 0,02 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz erreichte 1,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 14,2 Prozent gegenüber 1,4 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal und über der Konsensschätzung von 1,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA sprang um 69,6 Prozent auf 321,4 Millionen Dollar von 189,5 Millionen Dollar im Vorjahr - erstmals in der Firmengeschichte lag der Wert in einem einzelnen Quartal über 300 Millionen Dollar.
Wachstum in allen Teilbereichen
Das US-Geschäft wuchs mit 13,0 Prozent stärker als die branchenweite Kinokasse in den USA, die um 10,7 Prozent zulegte. Im internationalen Geschäft stieg die Besucherzahl um 17,9 Prozent, das bereinigte EBITDA dort sogar um 336,7 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge des Konzerns weitete sich von 13,6 auf 20,1 Prozent aus. Der freie Cashflow lag im Quartal bei 190,1 Millionen Dollar, die Barmittel zum 30. Juni 2026 bei 778,4 Millionen Dollar, ein Plus von 83,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 423,7 Millionen Dollar.
CEO lobt sein Unternehmen
Anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse erklärte Adam Aron, Chairman und CEO von AMC: "Das zweite Quartal 2026 war für AMC schlichtweg außergewöhnlich. Noch nie in der 106-jährigen Geschichte des Unternehmens hat AMC solch hervorragende Ergebnisse erzielt. Im zweiten Quartal 2026 verzeichnete AMC einen höheren Quartalsumsatz und ein höheres bereinigtes EBITDA als in jedem anderen Quartal der vergangenen mehr als hundert Jahre. […] Diese Rekordergebnisse bei Umsatz und bereinigtem EBITDA sind überaus erfreulich."
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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