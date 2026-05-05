HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|KI als Treiber
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05.05.2026 16:31:00
Rekordrally bei HOCHTIEF geht weiter: Analystenziele bereits überholt
Die Aktien von HOCHTIEF haben ihre Rekordrally am Dienstag mit plus 14,17 Prozent auf 522,00 Euro fortgesetzt. Damit führen die Papiere des Baukonzerns den MDAX an. Die runde Marke von 500 Euro ist nach über 50 Prozent Plus im laufenden Jahr damit bereits geknackt.
Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.
Am 11. Mai legt Hochtief seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei deutlich übersteigt, schrieb Experte Graham Hunt von Barclays in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln werden.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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