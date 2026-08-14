Relais Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Relais Group ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Relais Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Relais Group ein EPS von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 110,5 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at