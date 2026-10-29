Relais Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Relais Group äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,5 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 101,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at