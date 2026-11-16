Relaxo Footwears: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Relaxo Footwears hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,02 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at