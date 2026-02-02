Relaxo Footwears stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Relaxo Footwears hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,67 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at