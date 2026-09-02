Relay Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023

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02.09.2026 19:00:01

Relay Therapeutics CFO Sells 17,717 Shares for $350,000

Thomas Catinazzo, Chief Financial Officer of Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY), sold 17,717 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.74); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($19.86).Relay Therapeutics is a clinical-stage precision medicine company with a market capitalization of $4 billion, headquartered in Cambridge and employing more than 200 people. The company has demonstrated significant momentum, with shares appreciating 485% over the past year around the time of the transaction, reflecting investor confidence in its drug development pipeline. As a pre-revenue stage biotechnology enterprise, Relay's competitive positioning depends on the clinical efficacy and regulatory pathway of its small molecule candidates, particularly RLY-4008, which addresses underserved oncology indications with differentiated mechanisms of action.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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