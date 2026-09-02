Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
|
02.09.2026 19:00:01
Relay Therapeutics CFO Sells 17,717 Shares for $350,000
Thomas Catinazzo, Chief Financial Officer of Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY), sold 17,717 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.74); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($19.86).Relay Therapeutics is a clinical-stage precision medicine company with a market capitalization of $4 billion, headquartered in Cambridge and employing more than 200 people. The company has demonstrated significant momentum, with shares appreciating 485% over the past year around the time of the transaction, reflecting investor confidence in its drug development pipeline. As a pre-revenue stage biotechnology enterprise, Relay's competitive positioning depends on the clinical efficacy and regulatory pathway of its small molecule candidates, particularly RLY-4008, which addresses underserved oncology indications with differentiated mechanisms of action.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Relay Therapeutics Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Relay Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Relay Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Relay Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Relay Therapeutics Inc Registered Shs
|18,51
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.