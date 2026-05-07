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07.05.2026 06:31:29
Relay Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Relay Therapeutics ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Relay Therapeutics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Relay Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 60,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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