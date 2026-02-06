Relay Therapeutics Aktie
Relay Therapeutics Insider Sells 21,000 Shares for $166,700 After 65% Run
Donald A. Bergstrom, President of R&D at Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY), executed multiple open-market sales totaling 21,581 shares for approximately $166,700 on Jan. 27 and Jan. 28, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.72); post-transaction value based on Jan. 28, 2026 market close ($7.65).* 1-year price change calculated using Jan. 28, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
