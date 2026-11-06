Relay Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Relay Therapeutics hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at