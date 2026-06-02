Relay Therapeutics Shares Jump 18%

(RTTNews) - Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) stock surged 18.21 percent to $16.86, gaining $2.60 on Tuesday, marking a sharp upward move despite no company-specific news.

The stock is currently trading at $16.86, compared to its previous close of $14.26 on the Nasdaq. During the session, the equity reached a high of $17.47 and a low of $16.04, with trading volume climbing to 4,545,643 shares, comfortably outpacing its daily average volume of 3,532,352.

Relay Therapeutics' 52-week range is $2.98 to $17.47.