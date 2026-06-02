Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
|
02.06.2026 17:47:36
Relay Therapeutics Shares Jump 18%
(RTTNews) - Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) stock surged 18.21 percent to $16.86, gaining $2.60 on Tuesday, marking a sharp upward move despite no company-specific news.
The stock is currently trading at $16.86, compared to its previous close of $14.26 on the Nasdaq. During the session, the equity reached a high of $17.47 and a low of $16.04, with trading volume climbing to 4,545,643 shares, comfortably outpacing its daily average volume of 3,532,352.
Relay Therapeutics' 52-week range is $2.98 to $17.47.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Relay Therapeutics Inc Registered Shs
|
04.05.26
|Ausblick: Relay Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)