Relay Therapeutics Aktie

Relay Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023

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02.06.2026 17:47:36

Relay Therapeutics Shares Jump 18%

(RTTNews) - Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) stock surged 18.21 percent to $16.86, gaining $2.60 on Tuesday, marking a sharp upward move despite no company-specific news.

The stock is currently trading at $16.86, compared to its previous close of $14.26 on the Nasdaq. During the session, the equity reached a high of $17.47 and a low of $16.04, with trading volume climbing to 4,545,643 shares, comfortably outpacing its daily average volume of 3,532,352.

Relay Therapeutics' 52-week range is $2.98 to $17.47.

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