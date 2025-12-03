Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
Relay Therapeutics Stock Has Jumped 60% in a Year — And One Investor Just Bought Nearly 4 Million More Shares
New York City-based Commodore Capital boosted its stake in Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) by nearly 3.7 million shares in the third quarter, contributing to an estimated $42.6 million net position change, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 14, Commodore Capital LP purchased an additional 3,650,000 shares of Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) during the third quarter. The fund's position increased to 17 million shares valued at $88.7 million as of the filing period's end.Relay Therapeutics now represents 4.3% of Commodore Capital LP’s reported U.S. equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
