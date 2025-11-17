Reliability präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Reliability hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,00 Prozent auf 5,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Reliability 6,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at