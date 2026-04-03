Reliability vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliability hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,72 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,98 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at