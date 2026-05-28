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28.05.2026 06:31:29
Reliable Ventures India präsentierte Quartalsergebnisse
Reliable Ventures India hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reliable Ventures India ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,680 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliable Ventures India ein EPS von 0,140 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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