Reliance Chemotex Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reliance Chemotex Industries lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,31 INR gegenüber 2,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 881,8 Millionen INR – ein Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reliance Chemotex Industries 822,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,97 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Reliance Chemotex Industries ein Gewinn pro Aktie von 5,36 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,24 Prozent auf 3,62 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at