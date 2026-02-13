Reliance Chemotex Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reliance Chemotex Industries hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Reliance Chemotex Industries im vergangenen Quartal 819,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliance Chemotex Industries 922,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at