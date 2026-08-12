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12.08.2026 06:31:29
Reliance Chemotex Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Reliance Chemotex Industries hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,81 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reliance Chemotex Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 988,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 923,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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