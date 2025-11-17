Reliance Chemotex Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliance Chemotex Industries hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Reliance Chemotex Industries im vergangenen Quartal 995,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliance Chemotex Industries 916,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at