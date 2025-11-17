Reliance Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reliance Communications hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,84 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,330 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reliance Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 870,0 Millionen INR im Vergleich zu 880,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at