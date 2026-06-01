Reliance Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reliance Communications hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Reliance Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,120 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 810,0 Millionen INR gegenüber 870,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -40,540 INR. Im Vorjahr waren -34,210 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Reliance Communications 3,14 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,58 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at