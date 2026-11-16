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16.11.2026 06:31:29
Reliance Communications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Reliance Communications lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,840 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 870,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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