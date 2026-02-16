|
16.02.2026 06:31:31
Reliance Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Reliance Communications hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,670 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 630,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 27,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
