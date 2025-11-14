|
Reliance Energy präsentierte Quartalsergebnisse
Reliance Energy hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 3,69 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,60 Prozent auf 714,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Energy 866,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
