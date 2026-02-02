|
Reliance Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Reliance Energy hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 482,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 596,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
