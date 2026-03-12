12.03.2026 06:31:29

Reliance Global Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reliance Global Group hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Reliance Global Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Reliance Global Group im vergangenen Quartal 2,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliance Global Group 3,3 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,280 USD beziffert. Im Vorjahr waren -9,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,43 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,05 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

