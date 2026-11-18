Reliance Global Group äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -8,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,40 Prozent auf 1,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Global Group 2,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at